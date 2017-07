В Польше продолжаются протесты против спорной судебной реформы

В Польше в субботу тысячи людей вновь вышли на улицы во многих городах страны в знак протеста против судебной реформы.

Об этом сообщает The Associated Press.

Тысячи людей собрались в Варшаве, Кракове и других городах, чтобы призвать президента Анджея Дуды отклонить законодательство, которое фактически отдает контроль над Верховным судом и судебной системой правящей партии.

We shall not give up on demorcacy, no ever!! See you again tomorrow!!#3xWeto #ZamachLipcowy #ŁańcuchŚwiatła pic.twitter.com/fJeT0iFMJO