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В Польше продолжаются протесты против спорной судебной реформы

Воскресенье, 23 июля 2017, 11:17
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Версия для печати Комментарии

В Польше в субботу тысячи людей вновь вышли на улицы во многих городах страны в знак протеста против судебной реформы.

Об этом сообщает The Associated Press.

Тысячи людей собрались в Варшаве, Кракове и других городах, чтобы призвать президента Анджея Дуды отклонить законодательство, которое фактически отдает контроль над Верховным судом и судебной системой правящей партии.

Люди также собрались возле дома лидера правящей партии Ярослава Качиньского и обвинили его в том, что он является диктатором.

Бывший президент Польши Лех Валенса обратился к протестующим в Гданьске, призвав молодых поляков к борьбе за сохранение разделения ветвей власти.

Многие протестующие пришли к зданию Верховного суду, где пели "Imagine" Джона Леннона и держали свечи.

В субботу пресс-секретарь президента Кшиштоф Лапински заявил, что Дуда видит некоторые недостатки в новом законодательстве по Верховного суда. Но он не стал говорить, отклонит ли президент законопроект или обратится за разъяснением в Конституционный трибунал. У Дуды есть 21 день, чтобы подписать законопроект.

Как известно, оппозиция считает документ "покушением на демократию" в стране. Его принятие сопровождается массовыми протестами. Документ встретил критику и за рубежом.

В Еврокомиссии призвали Польшу отложить проведение судебной реформы, иначе Варшаву ждет дисциплинарное наказание.

Согласно закону, Верховный суд страны будет подчиняться Министерству юстиции. Глава Минюста сможет самостоятельно назначать председателей апелляционных и окружных судов, без консультаций с представителями органов правосудия.

Также закон предоставляет депутатам роль в выборе членов Национального судебного совета - органа, который назначает судей.

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