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Сирійська авіація завдала авіаударів поблизу Дамаска попри перемир'я

Неділя, 23 липня 2017, 12:57
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Літаки військ сирійського президента Башара Асада у неділю здійснили авіаудари у Східній Гуті - районі на схід від столиці країни Дамаска.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на дані Сирійського центру з моніторингу за дотриманням прав людини.

Загалом було завдано шість авіаударів по містах Дума та Айн Терма. Від уряду Сирії жодного коментарю щодо авіаударів не було.

Спостерігачі зазначили, що на підконтрольних повстанцям територіях Східної Гути в суботу було здебільшого тихо.

Нагадаємо, 22 липня Росія заявила, що в Каїрі за підсумками переговорів з сирійською опозицією було підписано угоду про порядок функціонування зони деескалації в Східній Гуті в Сирії.

Росія та Іран, які підтримують сирійський режим, та Туреччина, яка підтримує повстанців, домовилися забезпечити припинення вогню між сирійськими урядовими силами і опозицією в чотирьох регіонах.

Міністр оборони США Джим Меттіс критично висловився щодо угоди. Глава Пентагону заявив, що запропоновані Росією "зони деескалації" в Сирії викликають багато питань у США, в тому числі щодо їхньої ефективності.

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