Авиация Сирии нанесла авиаудары вблизи Дамаска несмотря на перемирие

Воскресенье, 23 июля 2017, 12:57

Самолеты армии сирийского президента Башара Асада в воскресенье нанесли авиаудары в Восточной Гуте - районе к востоку от столицы страны Дамаска.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные Сирийского центра по мониторингу за соблюдением прав человека.

Всего было нанесено шесть авиаударов по городам Дума и Айн-Терма. От правительства Сирии комментариев относительно авиаударов не было.

Наблюдатели отметили, что на подконтрольных повстанцам территориях Восточной Гуты в субботу было в основном тихо.

Напомним, 22 июля Россия заявила, что в Каире по итогам переговоров с сирийской оппозицией было подписано соглашение о порядке функционирования зоны деэскалации в Восточной Гуте в Сирии.

Напомним, Россия и Иран, которые поддерживают сирийский режим, и Турция, которая поддерживает повстанцев, договорились обеспечить прекращение огня между сирийскими правительственными силами и оппозицией в четырех регионах.

Министр обороны США Джим Меттис критически высказался касательно соглашения. Глава Пентагона заявил, что предложенные Россией "зоны деэскалации" в Сирии вызывают много вопросов у США, в том числе касательно их эффективности.