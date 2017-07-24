У Польщі тривають багатотисячні протести проти судової реформи

Понеділок, 24 липня 2017, 10:14

фото, відео

Десятки тисяч людей протестували в неділю у Варшаві біля будівлі Верховного суду проти суперечливої судової реформи, яку просуває уряд.

Про це повідомляє Euractiv.

Протестувальники махали польськими та європейськими прапорами, а також білими трояндами, символом громадянського руху проти реформ.

Перед будівлею суду вони також запалили свічки і зачитували уривки з Конституції, зазначаючи, що уряд порушує її, проводячи цю реформу. Акції протесту пройшли в неділю в десятках інших польських міст.

Подібні акції протесту проходили по всій Польщі і в суботу.

Правляча партія "Право і справедливість" захищає свою реформу, назвавши її необхідною для боротьби з корупцією та вдосконалення судової системи.

Як відомо, опозиція вважає документ "замахом на демократію" в країні. Його прийняття супроводжується масовими протестами. Документ зустрів критику і за кордоном.

У Єврокомісії закликали Польщу відкласти проведення судової реформи, в іншому разі на Варшаву чекає дисциплінарне покарання.

Згідно із законом, Верховний суд країни підпорядковуватиметься Міністерству юстиції. Глава Мін’юсту зможе самостійно призначати голів апеляційних та окружних судів, без консультацій з представниками органів правосуддя.

Також закон надає депутатам роль у виборі членів Національної судової ради - органу, який призначає суддів.