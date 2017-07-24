В Польше продолжаются многотысячные протесты против судебной реформы

Десятки тысяч человек протестовали в воскресенье в Варшаве у здания Верховного суда против противоречивой судебной реформы, продвигаемой правительством.
Об этом сообщает Euractiv.
Протестующие размахивали польскими и европейскими флагами, а также белыми розами, символом гражданского движения против реформ.
Imagine! #PlacKrasińskich #Warsaw #PolandDefendsDemocracy pic.twitter.com/3jI7dzJD84— Tomasz Siemoniak (@TomaszSiemoniak) 23 липня 2017 р.
Перед зданием суда они также зажгли свечи и зачитывали отрывки из Конституции, говоря, что правительство нарушает ее, проводя эту реформу. Акции протеста прошли в воскресенье в десятках других польских городов.
Подобные акции протеста проходили по всей Польше и в субботу.
Правящая партия "Право и справедливость" защищает свою реформу, называя ее необходимой для борьбы с коррупцией и совершенствования судебной системы.
Как известно, оппозиция считает документ "покушением на демократию" в стране. Его принятие сопровождается массовыми протестами. Документ вызвал критику и за рубежом.
В Еврокомиссии призвали Польшу отложить проведение судебной реформы, иначе Варшаву ждет дисциплинарное наказание.
Согласно закону, Верховный суд страны будет подчиняться Министерству юстиции. Глава Минюста сможет самостоятельно назначать председателей апелляционных и окружных судов, без консультаций с представителями органов правосудия.
Также закон предоставляет депутатам роль в выборе членов Национального судебного совета - органа, который назначает судей.