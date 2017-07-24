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В Польше продолжаются многотысячные протесты против судебной реформы

Понедельник, 24 июля 2017, 10:14
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Версия для печати Комментарии

Десятки тысяч человек протестовали в воскресенье в Варшаве у здания Верховного суда против противоречивой судебной реформы, продвигаемой правительством.

Об этом сообщает Euractiv.

Протестующие размахивали польскими и европейскими флагами, а также белыми розами, символом гражданского движения против реформ.

Перед зданием суда они также зажгли свечи и зачитывали отрывки из Конституции, говоря, что правительство нарушает ее, проводя эту реформу. Акции протеста прошли в воскресенье в десятках других польских городов.

 

Подобные акции протеста проходили по всей Польше и в субботу.

Правящая партия "Право и справедливость" защищает свою реформу, называя ее необходимой для борьбы с коррупцией и совершенствования судебной системы.

Как известно, оппозиция считает документ "покушением на демократию" в стране. Его принятие сопровождается массовыми протестами. Документ вызвал критику и за рубежом.

В Еврокомиссии призвали Польшу отложить проведение судебной реформы, иначе Варшаву ждет дисциплинарное наказание.

Согласно закону, Верховный суд страны будет подчиняться Министерству юстиции. Глава Минюста сможет самостоятельно назначать председателей апелляционных и окружных судов, без консультаций с представителями органов правосудия.

Также закон предоставляет депутатам роль в выборе членов Национального судебного совета - органа, который назначает судей.

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