До Одеси прибули два кораблі НАТО з Британії та Туреччини

Понеділок, 24 липня 2017, 11:14

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До Одеси зайшли кораблі Другої постійної військово-морської групи НАТО (SNMG2), що базується в Середземному морі.

Про це повідомляє представництво НАТО в Україні на своїй сторінці у Facebook

До українського порту прибули британський есмінець проекту 45 HMS Dunkan D37 і турецький фрегат F243 Yildirim. Кораблі відвідала делегація Офісу зв’язку НАТО в Україні.

Програма перебування кораблів передбачає протокольні зустрічі командування походу з командувачем ВМС ЗС України та в органах влади, відвідування кораблів мешканцями та гостями міста, зустрічі з українськими військовими моряками. Візит триватиме до 27 липня.

За даними одеського видання "Думская", британські кораблі не заходили в Одесу з 2008 року, коли до порту заходила плавуча майстерня британських ВМС.

Нагадаємо, минулого тижня в Одесі завершилися українсько-американські навчання Sea Breeze-2017.