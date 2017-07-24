Знайти
АКТУАЛЬНО

Президент Польщі накладе вето на закон про Верховний суд

У Польщі тривають багатотисячні протести проти судової реформи

Кількість загиблих від вибуху в Кабулі зросла до 35 осіб

Брюссель відреагує, якщо нові санкції США проти РФ нашкодять компаніям ЄС

Білий дім підтримує законопроект про нові санкції проти Росії

Рейтинг Макрона знизився за місяць на 10% - опитування



До Одеси прибули два кораблі НАТО з Британії та Туреччини

Понеділок, 24 липня 2017, 11:14
фото
Версія для друку Коментарі

До Одеси зайшли кораблі Другої постійної військово-морської групи НАТО (SNMG2), що базується в Середземному морі.

Про це повідомляє представництво НАТО в Україні на своїй сторінці у Facebook

До українського порту прибули британський есмінець проекту 45 HMS Dunkan D37 і турецький фрегат F243 Yildirim. Кораблі відвідала делегація Офісу зв’язку НАТО в Україні.

Програма перебування кораблів передбачає протокольні зустрічі командування походу з командувачем ВМС ЗС України та в органах влади, відвідування кораблів мешканцями та гостями міста, зустрічі з українськими військовими моряками. Візит триватиме до 27 липня.

За даними одеського видання "Думская", британські кораблі не заходили в Одесу з 2008 року, коли до порту заходила плавуча майстерня британських ВМС. 

Нагадаємо, минулого тижня в Одесі завершилися українсько-американські навчання Sea Breeze-2017.

ЧИТАЙ ТАКОЖ

powered by lun.ua

ОСТАННІ НОВИНИ
11:53
Знайдена в Мосулі 16-річна німкеня шкодує про приєднання до ІДІЛ
11:33
Президент Польщі накладе вето на закон про Верховний суд
11:19
У 9 країнах ЄС пройшли акції проти судової реформи у Польщі
11:14
фото
До Одеси прибули два кораблі НАТО з Британії та Туреччини
10:54
Міністр юстиції Німеччини пригрозив Польщі ізоляцією в ЄС
10:48
У Франції відбудуться переговори щодо врегулювання кризи в Лівії
10:30
США розкритикували рішення Молдови про зміну виборчої системи
10:19
У Туреччині 17 працівників опозиційного видання постануть перед судом
10:14
фото, відео
У Польщі тривають багатотисячні протести проти судової реформи
09:56
Дипломатична криза Йорданії та Ізраїлю: Амман не відпускає охоронця посольства
Усі новини
ПУБЛІКАЦІЇ
Павло Клімкін, міністр закордонних справ України, для Європейської правди

Ошуканий за власним вибором: чому Siemens не уникнути неприємностей. Стаття глави МЗС

Так само, як і з історією з "Містралем", Україна била в дзвони. Але менеджмент Siemens відмовлявся бачити очевидні речі. Відтепер газотурбіни Siemens допомагатимуть злодію облаштовувати загарбані території. І ми не можемо розглядати цей випадок інакше, як співучасть в агресії Кремлівського режиму проти України.

Геннадій Максак, для Європейської правди

Говоримо про економіку, думаємо про політику: з чим Лукашенко приїхав до Києва

Розуміючи складну ситуацію, в якій наразі перебуває офіційний Мінськ у відносинах з Кремлем, очікувати гарантії військового невтручання з боку Лукашенка не варто. Однак, як натякнув сам президент Білорусі, неформальних домовленостей у контактах з Києвом він дотримався.


АВТОРИЗАЦІЯ


УВІЙТИВІДМІНИТИ
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Європейська правда, eurointegration.com.ua

Використання чи републікацію новин з сайту дозволено лише за умови посилання
(для інтернет-видань - гіперпосилання) на Європейську правду, http://www.eurointegration.com.ua/. Републікація повного тексту статей, інтерв'ю та колонок - ЗАБОРОНЕНА.

e-mail редакції: eupravda@gmail.com

Асоціація Торгівля Реформи Візи Рада Європи та Савченко Нато Новини ЄС Санкції
Новини Статті Інтерв'ю Експертна думка Архів Хто ми? КОНКУРС ДЛЯ ЗМІ
  
  