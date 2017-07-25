Знайти
АКТУАЛЬНО

Уряд Польщі планує продовжувати судову реформу попри вето президента

На Корсиці та Французькій Рив'єрі вирують лісові пожежі

Посли ЄС обговорять розширення санкцій проти РФ через скандал із Siemens

США розглядають питання надання Україні зброї – спецпредставник Волкер

Націоналісти Польщі вимагають заборони фінансування НУО іноземним капіталом

Тіллерсон може достроково залишити пост держсекретаря США – ЗМІ



На Корсиці та Французькій Рив'єрі вирують лісові пожежі

Вівторок, 25 липня 2017, 09:41
фото
Версія для друку Коментарі

На південному сході Франції з понеділка вирують масштабні пожежі. Вони охопили території острова Корсика та департаменту Приморські Альпи, де знаходяться відомі курорти Ніцца та Сен-Тропе.

Про це повідомляє Le Figaro.

Сильні лісові пожежі зафіксовані також поблизу міста Мірабо в департаменті Воклюз регіону Прованс-Альпи-Лазурний Берег.

 

Площа пожежі – близько 800 гектарів. Людей із сотень будинків евакуйовано.

До гасіння пожеж мобілізували понад 270 пожежників, а також три гелікоптери і чотири літаки Canadair, які скидають воду з повітря.

 

Зі інформацією Corsa Matin, влада Корсики повідомила, що на острові пожежі розповсюдилися на 1500 гектарів, згоріли кілька житлових будинків, в кількох районах проведена евакуація.

Нагадаємо, протягом останніх кількох тижнів в Європі фіксується рекордна спека, через що лісові пожежі виникали в Португалії, Італії, Албанії, Хорватії, Чорногорії.

ЧИТАЙ ТАКОЖ

powered by lun.ua

ОСТАННІ НОВИНИ
10:23
Націоналісти Польщі вимагають заборони фінансування НУО іноземним капіталом
10:18
Уряд Польщі планує продовжувати судову реформу попри вето президента
09:57
Меттіс обурився витратами США на "лісову" форму для Афганістану, де немає лісів
09:41
фото
На Корсиці та Французькій Рив'єрі вирують лісові пожежі
09:28
Прем'єр-міністр Іспанії свідчитиме в суді у справі про корупцію
09:18
Посли ЄС обговорять розширення санкцій проти РФ через скандал із Siemens
08:59
США розглядають питання надання Україні зброї – спецпредставник Волкер
08:42
У США суд наклав заборону на депортацію понад 1,4 тис. громадян Іраку
08:07
Франція і Німеччина вимагають негайного припинення вогню на Донбасі
07:53
Тіллерсон може достроково залишити пост держсекретаря США – ЗМІ
Усі новини
ПУБЛІКАЦІЇ
Віктор Константинов, для Європейської правди

Військовий захист для інвестицій: що означає відкриття китайської бази в Африці

Прихід китайських ВМС у Джибуті дає позитивну відповідь на важливе питання: чи готові китайці виступити гарантом безпеки в зоні Нового шовкового шляху. А отже, найближчими роками ми побачимо ще не одну китайську військову базу за межами КНР.

Олена Бабакова, для Європейської правди, з Варшави

Перемога на дві третини: хто виграв від масштабних протестів у Польщі

Серед лозунгів "Вільні суди", "Шануємо Конституцію", "Геть з Качинським" найпопулярнішим був все-таки заклик до президента Анджея Дуди "Три рази вето". І ось Дуда вето застосував, але щодо двох законів. Постає питання: чи варто так само гаряче протестувати за вето для третього?


АВТОРИЗАЦІЯ


УВІЙТИВІДМІНИТИ
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Європейська правда, eurointegration.com.ua

Використання чи републікацію новин з сайту дозволено лише за умови посилання
(для інтернет-видань - гіперпосилання) на Європейську правду, http://www.eurointegration.com.ua/. Републікація повного тексту статей, інтерв'ю та колонок - ЗАБОРОНЕНА.

e-mail редакції: eupravda@gmail.com

Асоціація Торгівля Реформи Візи Рада Європи та Савченко Нато Новини ЄС Санкції
Новини Статті Інтерв'ю Експертна думка Архів Хто ми? КОНКУРС ДЛЯ ЗМІ
  
  