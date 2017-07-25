На Корсиці та Французькій Рив'єрі вирують лісові пожежі

Вівторок, 25 липня 2017, 09:41

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На південному сході Франції з понеділка вирують масштабні пожежі. Вони охопили території острова Корсика та департаменту Приморські Альпи, де знаходяться відомі курорти Ніцца та Сен-Тропе.

Про це повідомляє Le Figaro.

Сильні лісові пожежі зафіксовані також поблизу міста Мірабо в департаменті Воклюз регіону Прованс-Альпи-Лазурний Берег.

Площа пожежі – близько 800 гектарів. Людей із сотень будинків евакуйовано.

До гасіння пожеж мобілізували понад 270 пожежників, а також три гелікоптери і чотири літаки Canadair, які скидають воду з повітря.

Зі інформацією Corsa Matin, влада Корсики повідомила, що на острові пожежі розповсюдилися на 1500 гектарів, згоріли кілька житлових будинків, в кількох районах проведена евакуація.

Нагадаємо, протягом останніх кількох тижнів в Європі фіксується рекордна спека, через що лісові пожежі виникали в Португалії, Італії, Албанії, Хорватії, Чорногорії.