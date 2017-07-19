У Португалії нові лісові пожежі на півночі країни

Середа, 19 липня 2017, 09:57

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У Португалії знову спалахнули лісові пожежі – цього разу на півночі країні в окрузі Гуарда.

Про це повідомляє Publico.

Пожежі почалися у понеділок вдень в районі Рошозу, потім поширилися на сусідні райони Алмейда та Піншел. Місцева влада евакуювала жителів, повідомлень про постраждалих не надходило.

В останні дні температура в регіоні сягала 40 градусів за Цельсієм, поширенню вогню сприяв сильний вітер.

Агентство цивільного захисту повідомило, що майже 1700 пожежників залучені до гасіння восьми великих пожеж, їм допомагають 20 літаків, що скидають воду.

Ще сім осередків пожеж вдалося взяти під контроль минулої ночі, а 19 - практично вдалося загасити.

Нагадаємо, внаслідок лісових пожеж у центральній частині Португалії минулого місяця загинули 64 людини, ще 204 отримали поранення.

Керівник національної пожежної служби Хайме Марта Соареш заявила, що лісові пожежі у Португалії можуть мати "кримінальний слід" і для визначення причин загоряння необхідно провести розслідування.