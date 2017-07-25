На Корсике и Французской Ривьере бушуют лесные пожары

Вторник, 25 июля 2017, 09:41

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На юго-востоке Франции с понедельника бушуют масштабные пожары. Они охватили территории острова Корсика и департамента Приморские Альпы, где находятся известные курорты Ницца и Сен-Тропе.

Об этом сообщает Le Figaro.

Сильные лесные пожары зафиксированы также вблизи города Мирабо в департаменте Воклюз региона Прованс–Альпы–Лазурный Берег.

Площадь пожара составляет около 800 гектаров. Люди из сотен домов эвакуированы.

К тушению пожаров привлечены более 270 пожарных, а также три вертолета и четыре самолета Canadair, которые сбрасывают воду с воздуха.

По информации Corsa Matin, власти Корсики сообщили, что на острове пожары распространились на 1500 гектаров, сгорели несколько жилых домов, в нескольких районах проведена эвакуация.

Напомним, в течение последних нескольких недель в Европе фиксируется рекордная жара, из-за чего лесные пожары возникали в Португалии, Италии, Албании, Хорватии, Черногории.