Швейцарська поліція затримала нападника з бензопилкою

Середа, 26 липня 2017, 08:07

Швейцарська поліція затримала чоловіка, який кинувся на людей із бензопилкою в місті Шафхаузен у понеділок, 24 липня.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

50-річного Франца В. затримали за 60 кілометрів від місця нападу в кантоні Цюрих. Деталей затримання в поліції не повідомили.

Правоохоронці планують дати прес-конференцію щодо цього інциденту вранці 26 липня.

Нагадаємо, у швейцарському місті Шаффхаузен чоловік з бензопилою напав на людей в офісі страхової компанії CSS, внаслідок чого постраждали 5 осіб.

Поліція Швейцарії стверджує, що напад з бензопилою у місті Шаффхаузен не мав терористичного підґрунтя.