Швейцарская полиция задержала нападающего с бензопилой

Среда, 26 июля 2017, 08:07

Швейцарская полиция задержала мужчину, который бросился на людей с бензопилой в городе Шафхаузен в понедельник, 24 июля.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

50-летнего Франца В. задержали в 60 километрах от места нападения в кантоне Цюрих. Деталей задержания в полиции не сообщили.

Правоохранители планируют дать пресс-конференцию по этому инциденту утром 26 июля.

Напомним, в швейцарском городе Шаффхаузен человек с бензопилой напал на людей в офисе страховой компании CSS, в результате чего пострадали пять человек.

Полиция Швейцарии утверждает, что нападение с бензопилой в городе Шаффхаузен не имело террористических мотивов.