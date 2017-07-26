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Конгрес США дозволив окремі енергетичні проекти з роскомпаніями, які потрапили під санкції

Середа, 26 липня 2017, 13:28
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Схвалені Палатою представників Конгресу США санкції дозволяють окремі енергетичні проекти з російськими компаніями, якщо у них підсанкційні російські суб’єкти мають частку меншу за 33%.

Про це ідеться у матеріалі "Європейської правди".

"У зміненому проекті з’явилася мінімальна дозволена частка участі російських суб’єктів, які підпадають під санкції, у спільних підприємствах з американцями. За новими правилами обмеження застосовуватимуться тільки до підприємств, в яких підсанкційні російські суб'єкти мають принаймні 33%", - ідеться у публікації.

Як пояснює Bloomberg, цю норму додали, щоби запобігти "санкційному рейдерству": без мінімального обмеження російські компанії можуть купити невелику частку американського проекту лише для того, щоб "вбити" його.

"Між тим нова норма виводить із зони ризику такі проекти, як "Шах Деніз" в Азербайджані, де BP є основним оператором, а російське ПАТ "Лукойл" має 10% акцій, а також проект на нафтових родовищах "Сахаліну-1", де компанія Exxon Neftegas Limited має партнерство з двома російськими компаніями, які мають загальну частку в розмірі 20%", - ідеться у матеріалі.

Нагадаємо, Палата представників США ухвалила законопроект "Протидія супротивникам Америки через санкції", в якому важливе місце відведене підтримці суверенітету і територіальної цілісності України, а також посиленню санкцій проти РФ

Законодавча ініціатива перед набуттям чинності має бути схвалена Сенатом та підписана президентом США.

Про подробиці нових санкцій читайте у матеріалі "ЄвроПравди": "Деталі нових санкцій проти Росії: що змінив Конгрес у законі про покарання ворогів США".

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