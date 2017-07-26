Знайти
АКТУАЛЬНО

Президент Литви вітає нові санкції США проти Росії попри критику ЄС

Єврокомісія стурбована новими санкціями США і готова захищати інтереси ЄС

Посли ЄС погодилися розширити санкції проти РФ через скандал з Siemens

Через безперевні дощі кільком регіонам Німеччини загрожують серйозні повені

Єврокомісія дала Польщі місяць на вирішення питання спірних законів про судоустрій

Конгрес США дозволив окремі енергетичні проекти з роскомпаніями, які потрапили під санкції



Президент Литви вітає нові санкції США проти Росії попри критику ЄС

Середа, 26 липня 2017, 19:47
Версія для друку Коментарі

Президент Литви Даля Грибаускайте в середу вітала плани США ввести нові санкції відносно Росії.

Про це повідомляє портал Delfi.

Ця позиція президента Литви йде врозріз з вираженою офіційними представниками Брюсселя стурбованістю з приводу заходів, затверджених Палатою представників США у вівторок.

"Принципова позиція Конгресу США - це серйозний сигнал для Росії, що потурання енергетичним проектам Кремля і втручання у внутрішню політику інших країн не буде", - вказала Грибаускайте.

Крім Єврокомісії, яка пообіцяла вжити заходів, якщо нові санкції будуть шкодити інтересам ЄС, Німеччина, Франція та Австрія розкритикували нові обмежувальні заходи.

Нагадаємо, Палата представників США ухвалила законопроект "Протидія супротивникам Америки через санкції", в якому важливе місце відведене підтримці суверенітету і територіальної цілісності України, а також посиленню санкцій проти РФ

Про подробиці нових санкцій читайте у матеріалі "ЄвроПравди": "Деталі нових санкцій проти Росії: що змінив Конгрес у законі про покарання ворогів США".

ЧИТАЙ ТАКОЖ

powered by lun.ua

ОСТАННІ НОВИНИ
20:28
Австрія засудила до довічного ув’язнення палестинця за планування теракту
19:47
Президент Литви вітає нові санкції США проти Росії попри критику ЄС
19:11
У Греції нарахували понад 62 тисячі мігрантів і біженців
19:01
В Малі розбився німецький вертоліт з миротворцями ООН на борту
18:48
У Польщі затримали чоловіка, що погрожував зарубати мачете екс-міністра
18:44
На масштабні навчання НАТО в Грузії прибула військова техніка США
18:27
У комітеті з розвідки Сенату задоволені свідченнями зятя Трампа щодо зв’язків з РФ
18:24
Заступник генсека НАТО: ситуація на Донбасі надалі викликає занепокоєння
17:56
Поранена під час нападу на готель в Єгипті громадянка Чехії – на межі смерті
17:45
Трамп: США не дозволять трансгендерам служити у війську
Усі новини
ПУБЛІКАЦІЇ
Сергій Сидоренко, Європейська правда

Деталі нових санкцій проти Росії: що змінив Конгрес у законі про покарання ворогів США

Досі РФ не ставили в офіційних документах у такій компанії: між Іраном та Північною Кореєю. Російський блок розширили, додавши до нього міжнародний тероризм... Одностайність конгресменів вражає. Закон, який обмежує повноваження Трампа, фактично не має шансів бути заветованим...

Юрій Панченко, Європейська правда

Польський розкол: що змінить для Варшави та Києва конфлікт між президентом та партією влади

"Право та Справедливість", що має майже абсолютну владу в Польщі, вперше опинилася перед загрозою розколу. У партії обіцяють довести до кінця суперечливу судову реформу, що дала старт масовим протестам у країні. Заради цього у партії навіть розглядають можливість дострокових виборів.


АВТОРИЗАЦІЯ


УВІЙТИВІДМІНИТИ
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Європейська правда, eurointegration.com.ua

Використання чи републікацію новин з сайту дозволено лише за умови посилання
(для інтернет-видань - гіперпосилання) на Європейську правду, http://www.eurointegration.com.ua/. Републікація повного тексту статей, інтерв'ю та колонок - ЗАБОРОНЕНА.

e-mail редакції: eupravda@gmail.com

Асоціація Торгівля Реформи Візи Рада Європи та Савченко Нато Новини ЄС Санкції
Новини Статті Інтерв'ю Експертна думка Архів Хто ми? КОНКУРС ДЛЯ ЗМІ
  
  