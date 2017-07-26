Президент Литви вітає нові санкції США проти Росії попри критику ЄС

Середа, 26 липня 2017, 19:47

Президент Литви Даля Грибаускайте в середу вітала плани США ввести нові санкції відносно Росії.

Про це повідомляє портал Delfi.

Ця позиція президента Литви йде врозріз з вираженою офіційними представниками Брюсселя стурбованістю з приводу заходів, затверджених Палатою представників США у вівторок.

"Принципова позиція Конгресу США - це серйозний сигнал для Росії, що потурання енергетичним проектам Кремля і втручання у внутрішню політику інших країн не буде", - вказала Грибаускайте.

Крім Єврокомісії, яка пообіцяла вжити заходів, якщо нові санкції будуть шкодити інтересам ЄС, Німеччина, Франція та Австрія розкритикували нові обмежувальні заходи.

Нагадаємо, Палата представників США ухвалила законопроект "Протидія супротивникам Америки через санкції", в якому важливе місце відведене підтримці суверенітету і територіальної цілісності України, а також посиленню санкцій проти РФ.

Про подробиці нових санкцій читайте у матеріалі "ЄвроПравди": "Деталі нових санкцій проти Росії: що змінив Конгрес у законі про покарання ворогів США".