Президент Литвы приветствует новые санкции США против России несмотря на критику ЕС

Среда, 26 июля 2017, 19:47

Президент Литвы Даля Грибаускайте в среду приветствовала планы США ввести новые санкции в отношении России.

Об этом сообщает портал Delfi.

Эта позиция президента Литвы идет вразрез с выраженной официальными представителями Брюсселя обеспокоенностью по поводу мер, утвержденных Палатой представителей США во вторник.

"Принципиальная позиция Конгресса США - это серьезный сигнал для России, потерянные энергетическим проектам Кремля и вмешательства во внутреннюю политику других стран не будет", - указала Грибаускайте.

Помимо Еврокомиссии, которая пообещала принять меры, если новые санкции будут вредить интересам ЕС, Германия, Франция и Австрия раскритиковали новые ограничительные меры.

Напомним, Палата представителей США приняла законопроект "Противодействие противникам Америки через санкции", в котором важное место отведено поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, а также усилению санкций против РФ.

Законодательная инициатива перед вступлением в силу должна быть одобрена Сенатом и подписана президентом США.

Подробности новых санкций читайте в материале ЕвроПравды: "Детали новых санкций против России: что изменил Конгресс в законе о наказании врагов США".