Британія планує відігравати більшу роль в Азії після Brexit - Джонсон

Четвер, 27 липня 2017, 08:22

Британія планує відігравати більшу роль в Азії після "Brexit", у тому числі через розгортання своїх військових в цьому районі, якщо це необхідно.

Про це заявив міністр закордонних справ Британії Борис Джонсон у Сіднеї, повідомляє AFP.

"Однією з цілей моєї поїздки - переконливо повідомити, що ми зараз будемо більш прихильні до Азіатсько-Тихоокеанського регіону та більш прихильні до Австралії", - сказав він в інтерв'ю австралійській газеті у Сіднеї.

"Одна з речей, які я знаходжу скрізь, куди я їду, це те, що люди хочуть більше Британії, а не менше Британії. Вони хочуть, щоб Британія була більш зацікавлена, а не менш зацікавлена", - сказав він.

Нагадаємо, переговори щодо перехідної угоди, яка допоможе підприємствам уникнути серйозних потрясінь після виходу Британії з ЄС, можуть розпочатися восени.