Великобритания планирует играть более важную роль в Азии после Brexit - Джонсон

Четверг, 27 июля 2017, 08:22

Великобритания планирует играть более важную роль в Азии после "Brexit", в том числе через развертывание своих военных в этом районе, если это необходимо.

Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон в Сиднее, сообщает AFP.

"Одной из целей моей поездки - убедительно сообщить, что мы сейчас будем более благосклонны к Азиатско-Тихоокеанскому региону и более благосклонны к Австралии", - сказал он в интервью австралийской газете в Сиднее.

"Одна из вещей, которые я нахожу везде, куда я еду, это то, что люди хотят больше Британии, а не меньше Британии. Они хотят, чтобы Великобритания была более заинтересована, а не менее заинтересована", - сказал он.

Напомним, переговоры о переходном соглашение, которое поможет предприятиям избежать серьезных потрясений после выхода Британии из ЕС, могут начаться осенью.