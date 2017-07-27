Росія через Facebook шпигувала за кампанією Макрона - ЗМІ

Четвер, 27 липня 2017, 08:55

Російські розвідники намагалися шпигувати за виборчою кампанією президента Франції Еммануеля Макрона через фальшиві облікові записи на Facebook.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на американського конгресмена та ще двох осіб, знайомих з цими даними.

За даними джерел, близько двох десятків облікових записів на Facebook було створено для проведення спостереження за посадовими особами кампанії Макрона та іншими особами, близькими до центриста, колишнього фінансиста.

В компанії Facebook заявили у квітні, що довелося вжити заходів щодо фальшивих акаунтів, які поширювали дезінформацію про вибори у Франції.

Джерела повідомили, що кількість облікових записів у Facebook, які було дезактивовано у Франції через пропаганду або спам, - більша частина з них пов'язана з виборами, - зросла до 70 000 (30 000 облікових записів компанія виявила у квітні).

Агентство відзначає, що раніше не повідомлялася інформація про зусилля агентів проникнути в соціальні мережі до представників Макрона.

Повідомляється, що Facebook підтвердив агентству Reuters про виявлення шпигунських облікових записів у Франції, які довелося дезактивувати.

За даними конгресмена США та ще двох джерел, шпигунські кампанії включали російських агентів, які представляли себе друзями друзів партнерів Макрона та намагалися зібрати особисту інформацію від них.

Нагадаємо, штаб Макрона зазнав масштабної хакерської атаки, результатом якої стали злиті в мережу десятки тисяч листів і документів лише за декілька годин до закінчення офіційної кампанії.

Раніше повідомлялося, що хакери, які стоять за зламом пошти штабу обраного президента Франції Еммануеля Макрона, пов'язані з низкою російських фірм, яких звинувачують в кібератаках на Демократичну партію США незадовго до виборів.

Згодом Національне агентство з комп'ютерної безпеки Франції заявило, що не знайшло слідів втручання російських хакерів у передвиборчу кампанію президента Еммануеля Макрона.