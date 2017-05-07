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Олланд пообіцяв "відповісти" на хакерську атаку на штаб Макрона

Неділя, 07 травня 2017, 09:32
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Французький президент Франсуа Олланд пообіцяв "відповісти" на хакерські атаки, спрямовані проти кандидата в президенти Еммануеля Макрона.

Про це повідомляє AFP.

"Ми знали, що в ході президентської кампанії є такі ризики, тому що подібні ситуації вже відбувалися. Ніщо не залишаться без відповіді. Якщо сталося якесь втручання або незаконне привласнення... ми повинні провести розслідування", - сказав Олланд.

Олланд додав, що "оскільки ми дізналися, що існують ці операції, тобто ці загрози, ми були гранично пильними".

Він зазначив, що не може точно сказати, чи був хакерський злам спробою дестабілізації виборів, як стверджує команда Макрона.

Напередодні виборча комісія Франції попередила французьких журналістів про те, щоб вони не розкривали зміст викрадених електронних листів штабу Макрона в останній день перед виборами, коли агітація заборонена.

У п’ятницю пізно ввечері команда Еммануеля Макрона повідомила, що стала жертвою масованої хакерської атаки за декілька годин до офіційного завершення кампанії.

Результатом атаки стали злиті в мережу десятки тисяч листів і документів штабу Макрона, при цьому оригінальні документи змішані з фейками. 

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