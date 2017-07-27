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Россия через Facebook шпионила за кампанией Макрона - СМИ

Четверг, 27 июля 2017, 08:55
Версия для печати Комментарии

Российские разведчики пытались шпионить за избирательной кампанией президента Франции Эммануэля Макрона через фальшивые учетные записи на Facebook.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на американского конгрессмена и еще двух человек, знакомых с этими данными.

По данным источников, около двух десятков учетных записей на Facebook было создана для проведения наблюдения за должностными лицами кампании Макрона и другими лицами, близкими к центристу, бывшему финансисту.

В компании Facebook заявили в апреле, что пришлось принять меры касательно фальшивых аккаунтов, которые распространяли дезинформацию о выборах во Франции.

Источники сообщили, что количество учетных записей в Facebook, которые было деактивировано во Франции из-за пропаганды или спама, - большая часть из них связана с выборами, - выросло до 70 000 (30 000 учетных записей компания обнаружила в апреле).

Агентство отмечает, что ранее не сообщалась информация об усилиях агентов проникнуть в социальные сети к представителям Макрона.

Сообщается, что Facebook подтвердил агентству Reuters о обнаружения шпионских учетных записей во Франции, которые пришлось дезактивировать.

По данным конгрессмена США и еще двух источников, шпионские кампании включали российских агентов, представляющих себя друзьями друзей партнеров Макрона, которые пытались собрать личную информацию от них.

Напомним, штаб Макрона подвергся масштабной хакерской атаке, результатом которой стали слитые в сеть десятки тысяч писем и документов всего за несколько часов до окончания официальной кампании.

Ранее сообщалось, что хакеры, стоящие за взломом почты штаба избранного президента Франции Эммануэля Макрона, связанные с рядом российских фирм, которых обвиняют в кибератаках на Демократическую партию США незадолго до выборов.

Впоследствии Национальное агентство по компьютерной безопасности Франции заявило, что не нашло следов вмешательства российских хакеров в предвыборную кампанию президента Эммануэля Макрона.

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