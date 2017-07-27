Путін призначив представника Росії в ООН замість Чуркіна

Четвер, 27 липня 2017, 13:43

Президент Росії Володимир Путін призначив новим постійним представником Росії в ООН заступника глави МЗС РФ Василя Небензю.

Про це повідомляє сайт президента Росії.

"Постійним представником Росії при ООН і представником Росії в Радбезі ООН призначено Василя Небензя", - ідеться у повідомленні.

Василь Небензя працює в системі МЗС з 1983 року. Він обіймав різні посади в центральному апараті міністерства та за кордоном. Володіє англійською та іспанською мовами.

З червня 2013 року Небензя обіймає пост заступника міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова.

Як відомо, Віталій Чуркін помер 20 лютого у Нью-Йорку за день до свого 65-річчя. Американські ЗМІ ймовірною причиною смерті називали серцевий напад.