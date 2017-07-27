Путин назначил представителя России в ООН вместо Чуркина

Четверг, 27 июля 2017, 13:43

Президент России Владимир Путин назначил новым постоянным представителем России в ООН заместителя главы МИД РФ Василия Небензю.

Об этом сообщает сайт президента России.

"Постоянным представителем России при ООН и представителем России в Совбезе ООН назначен Василий Небензя", - говорится в сообщении.

Василий Небензя работает в системе МИД с 1983 года. Он занимал различные должности в центральном аппарате министерства и за рубежом. Владеет английским и испанским языками.

С июня 2013 Небензя занимает пост заместителя министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Как известно, Виталий Чуркин умер 20 февраля в Нью-Йорке за день до своего 65-летия. Американские СМИ вероятной причиной смерти называли сердечный приступ.