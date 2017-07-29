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Напад у Гамбурзі: з’явились нові подробиці про зловмисника з ножем

Субота, 29 липня 2017, 10:36
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Нападник, який у супермаркеті Гамбурга в п’ятницю смертельно поранив чоловіка, був мігрантом. У Німеччині йому відмовили у статусі біженця.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

"Очевидно, мова йде про іноземця, який повинен був покинути Німеччину, однак німецька влада не могла його депортувати через відсутність документів", - повідомив у п’ятницю бургомістр Гамбурга Олаф Шольц.

За даними правоохоронців, злочинець є 26-річним вихідцем з однієї з арабських країн, що народився в Об'єднаних Арабських Еміратах. Громадянином якої країни він є, не повідомляють.

За даними німецького видання Tagesspiegel, затриманий був вже відомий спецслужбам як ісламіст. Агентство dpa з посиланням на джерела в поліції повідомляє про його зв’язки із салафістами.

Бургомістр також не повідомив, чи керувався нападник терористичними мотивами. Поліція має намір представити результати розслідування в суботу. При цьому свідки з місця злочину повідомили, що чоловік під час нападу вигукував "Аллах акбар!"

Нагадаємо, у п’ятницю злочинець, озброєний кухонним ножем, напав у супермаркеті на 50-річного чоловіка, який помер на місці злочину. Після цього він вибіг на вулицю і поранив ще чотирьох чоловіків і одну жінку.

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