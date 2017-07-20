Безлади в Гамбурзі під час G20: потерпілі отримають 40 млн євро компенсацій

Четвер, 20 липня 2017, 07:53

Потерпілі внаслідок вуличних безладів у Гамбурзі під час проведення в цьому місті саміту "Великої двадцятки" отримають компенсацію.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Місто Гамбург та федеральний уряд Німеччини узгодили план відшкодування збитків. На це витратять до 40 мільйонів євро. Половину витрат візьме на себе місто, іншу - федеральний уряд.

Домовленість передбачає також фінансування покриття збитків, щодо яких не було страховки. Досягнутий компроміс ще має схвалити комітет Бундестагу з бюджетних питань. Утім, очікується, що члени комітету дадуть свою згоду на компенсації.

Раніше повідомлялося, що німецькі страховики оцінили збитки від заворушень під час саміту "Великої двадцятки" в Гамбурзі приблизно в 12 мільйонів євро.

Як повідомлялося, під час протестів на саміті "Великої двадцятки" отримали поранення півтисячі поліцейських, 225 осіб взяли під варту.

Станом на сьогодні в Гамбурзі попередньо ув'язнено 51 підозрюваного. Серед них, крім німців, є громадяни Росії, Італії, Нідерландів, Іспанії, Франції, Швейцарії та Австрії.

Поліція Гамбурга створила спецкомісію з метою притягти до відповідальності інших злочинців та ініціаторів заворушень.

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