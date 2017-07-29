В Іспанії вирують лісові пожежі, сотні людей евакуйовані

У центральному регіоні Іспанії Кастилія-Ла-Манча два дні не вдається взяти під контроль масштабні лісові пожежі.
Про це у суботу повідомляє агентство Associated Press.
За даними місцевої влади, у зв’язку з пожежами евакуйовано 300 людей. Це жителі десяти невеликих населених пунктів та люди, що розмістились у кемпінгах.
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Фото: Хав'єр Вальдельвіра
Вогонь знищив понад тисячу гектарів соснового лісу.
|Фото: Мануель Лора
Última foto del día, poco después de la retirada de los medios aéreos #IFYeste pic.twitter.com/mp8EAdJG97— Holtser (@JeremyBrownXCVI) 28 липня 2017 р.
Пожежі спалахнули у п’ятницю, 28 липня, і поширились на території національного парку Лос-Кальрадес-дель-Ріо-Мундо. На боротьбу зі стихією кинули 150 пожежників та двадцять пожежних вертольотів.
Попри те, що вогнеборці працювали цілу ніч, станом на ранок суботи вогонь не вдалося взяти під контроль.