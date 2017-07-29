В Іспанії вирують лісові пожежі, сотні людей евакуйовані

Субота, 29 липня 2017, 15:34

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У центральному регіоні Іспанії Кастилія-Ла-Манча два дні не вдається взяти під контроль масштабні лісові пожежі.

Про це у суботу повідомляє агентство Associated Press.

За даними місцевої влади, у зв’язку з пожежами евакуйовано 300 людей. Це жителі десяти невеликих населених пунктів та люди, що розмістились у кемпінгах.

Фото: Хав'єр Вальдельвіра

Вогонь знищив понад тисячу гектарів соснового лісу.

Фото: Мануель Лора

Última foto del día, poco después de la retirada de los medios aéreos #IFYeste pic.twitter.com/mp8EAdJG97 — Holtser (@JeremyBrownXCVI) 28 липня 2017 р.

Пожежі спалахнули у п’ятницю, 28 липня, і поширились на території національного парку Лос-Кальрадес-дель-Ріо-Мундо. На боротьбу зі стихією кинули 150 пожежників та двадцять пожежних вертольотів.

Попри те, що вогнеборці працювали цілу ніч, станом на ранок суботи вогонь не вдалося взяти під контроль.