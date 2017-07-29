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В Испании бушуют лесные пожары, сотни людей эвакуированы

Суббота, 29 июля 2017, 15:34
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Версия для печати Комментарии

В центральном регионе Испании Кастилия-Ла-Манча два дня не удается взять под контроль масштабные лесные пожары.

Об этом в субботу сообщает агентство Associated Press.

По данным местных властей, в связи с пожарами эвакуированы 300 человек. Это жители десяти небольших населенных пунктов и люди, которые разместились в кемпингах.

Фото: Хав'єр Вальдельвіра

Огонь уничтожил более тысячи гектаров соснового леса.

 Фото: Мануель Лора

Пожары вспыхнули в пятницу, 28 июля, и распространились на территории национального парка Лос-Кальрадес-дель-Рио-Мундо. На борьбу со стихией бросили 150 пожарных и двадцать пожарных вертолетов.

Несмотря на то, что пожарные работали всю ночь, по состоянию на утро субботы огонь не удалось взять под контроль.

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