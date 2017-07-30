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Через пожежу на концерті у Барселоні евакуювали 20 тисяч людей

Неділя, 30 липня 2017, 10:08
фото, відео
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Близько 20 тисяч людей були евакуйовані через пожежу під час музичного фестивалю у Барселоні.

Про це повідомляє El Pais.

Фестиваль Tomorrowland є однією з найбільших музичних подій в Іспанії. Пожежа сталася пізно ввечері у суботу буквально перед початком виступу хедлайнера фестивалю Стіва Аокі на сцені у парку Кан Зам.

 

Пожежа спалахнула у лівій частині сцени, очевидці стверджують, що сцена буквально вибухнула. Повідомляється, що шоу музиканта містило піротехнічні елементи, які і могли спричинити пожежу.

Близько 20 тисяч відвідувачів фестивалю були евакуйовані, а пожежники досить швидко впоралися з вогнем.

Фото і відео пожежі масово розійшлися соцмережами.

Медики, що прибули на місце події, повідомили, що в результаті пожежі ніхто не постраждав.

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