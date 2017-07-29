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Пожежа в готелі у Туреччині: постраждали туристи, евакуйовано 400 осіб

Субота, 29 липня 2017, 11:34
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Пожежа спалахнула в суботу вранці у п’ятизірковому готелі в турецькій Анталії.

Про це повідомляє Mynet.  

Вогонь спалахнув близько 8 години ранку в районі кухні одного з елітних готелів Кемера. Співробітникам готелю довелося евакуювати майже 400 відпочивальників, серед яких іноземці та турецькі громадяни.

 

У лікарні доставили 14 осіб, серед них четверо росіян та десятеро турків.

На місце пожежі прибули кілька бригад вогнеборців. Декого з туристів евакуйовували через балкон.

 

Як повідомляє Hurriyet, гості готелю скаржилися, що протипожежна система в готелі не працювала. Також були замкнені двері до пожежних сходів. 

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