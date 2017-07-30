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Влада Британії позбавила громадянства понад 150 джихадистів – ЗМІ

Неділя, 30 липня 2017, 16:22
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У Британії понад 150 джихадистів і інших кримінальних злочинців позбавили громадянства і заборонили в’їзд у країну.

Про це повідомляє The Sunday Times.

З 2011 по 2015 роки влада позбавила громадянства 72 особи, у 2016 році - 35 осіб.

З початку цього року британські паспорти втратили понад 40 ймовірних екстремістів. При цьому близько 30 осіб були позбавлені громадянства починаючи з березня, на тлі активізації антитерористичної активності з огляду на теракти у Лондоні і Манчестері.

У британському уряді прийняли рішення про позбавлення громадянства після повідомлень розвідки про те, що близько 300 бойовиків можуть повернутися до Британії і спричинити хаос.

Загалом для участі у бойових дій на боці ісламістів Британію залишили щонайменше 850 її громадян. Близько половини вже повернулися і близько 130 осіб – вбито.

Видання уточнює, що серед тих, хто втратив громадянство, і бойовики, і так звані "наречені джихадистів" .

Всі ті, хто втратив британський паспорт – особи з подвійним громадянством. Влада не може позбавити паспорта, якщо особа лишається без жодного громадянства.

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