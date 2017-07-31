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Пенс назвав умови для поліпшення відносин і зняття санкцій з РФ

Понеділок, 31 липня 2017, 18:02
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США готові скасувати антиросійські санкції, якщо Росія відмовиться від дій, які призвели до введення обмежень.

Про це віце-президент США Майк Пенс заявив у ході візиту до Естонії, текст заяви опубліковано на сайті Білого дому.

Пенс відзначив, що США хочуть мати конструктивні відносини з Росією. Однак минулого тижня Москва здійснила "рішучий крок щодо обмеження дипломатичної присутності США у своїй країні".

"Президент Трамп дав зрозуміти: Америка готова до поліпшення відносин з Росією. Але президент і Конгрес єдині в нашому посланні: поліпшення відносин і зняття санкцій вимагають від Росії відмови від дій, які спочатку стали причиною запровадження санкцій", - заявив віце-президент США.

За словами Пенса, Трамп дуже скоро підпише закон, який укріпить і кодифікує санкції Сполучених Штатів проти Росії.

Віце-президент США Майк Пенс перебуває в Естонії з дводенним візитом. Крім того, у Європі Пенс відвідує Грузію та Чорногорію.  

Нагадаємо, обидві палати Конгресу США підтримали законопроект "Протидія супротивникам Америки через санкції". У ньому важливе місце відведене підтримці суверенітету і територіальної цілісності України, а також посиленню санкцій проти РФ

Аби законопроект став законом, його має підписати Дональд Трамп. У Білому домі підтверджують, що Трамп поставить під ним свій підпис

Наприкінці минулого тижня Росія оголосила про санкції проти американських дипломатів. РФ вимагає у США до початку осені скоротити число дипломатичних співробітників до 455 осіб. Володимир Путін у неділю заявив, що мова іде про скорочення 755 співробітників дипмісії США. 

Детальніше про ухвалений Конгресом санкційний законопроект читайте у матеріалі на сайті "ЄвроПравди": "Сенат підтвердив новий пакет санкцій: що саме чекає на Росію".

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