Пенс назвал условия для улучшения отношений и снятия санкций с РФ

Понедельник, 31 июля 2017, 18:02

США готовы отменить антироссийские санкции, если Россия откажется от действий, которые привели к введению ограничений.

Об этом вице-президент США Майк Пенс заявил в ходе визита в Эстонию, текст заявления опубликован на сайте Белого дома.

Пенс отметил, что США хотят иметь конструктивные отношения с Россией. Однако на прошлой недели Москва предприняла "решительный шаг по ограничению дипломатического присутствия США в своей стране".

"Президент Трамп дал понять: Америка готова к улучшению отношений с Россией. Но президент и Конгресс единственные в нашем послании: улучшение отношений и снятия санкций требуют от России отказа от действий, которые изначально стали причиной введения санкций", - заявил вице-президент США.

По словам Пенса, Трамп очень скоро подпишет закон, который укрепит и кодифицирует санкции Соединенных Штатов против России.

Вице-президент США Майк Пенс находится в Эстонии с двухдневным визитом. Кроме того, в Европе Пенс посещает Грузию и Черногорию.

Напомним, обе палаты Конгресса США поддержали законопроект "Противодействие противникам Америки через санкции". В нем важное место отведено поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, а также усилению санкций против РФ.

Чтобы законопроект стал законом, его должен подписать Дональд Трамп. В Белом доме подтверждают, что Трамп поставит под ним свою подпись.

В конце прошлой недели Россия объявила о санкциях против американских дипломатов. РФ требует у США до начала осени сократить число дипломатических сотрудников до 455 человек. Владимир Путин в воскресенье заявил, что речь идет о сокращении 755 сотрудников дипмиссии США.

Подробнее о принят Конгрессом санкционном законопроекте читайте в материале на сайте "ЄвроПравды": "Сенат подтвердил новый пакет санкций: что ждет Россию".