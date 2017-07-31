Найти
АКТУАЛЬНО

Посольство США в России допустило снижение скорости выдачи виз россиянам

Пенс назвал условия для улучшения отношений и снятия санкций с РФ

В этом году более 66 тыс. украинцев попросили вид на жительство в Польше

Экс-посол США в России: сокращение дипперсонала ударит прежде всего по россиянам

Климкин дал совет Siemens: "пожав руку РФ, посчитайте после этого свои пальцы"

У посольства Ирака в Кабуле прогремели несколько взрывов






Пенс назвал условия для улучшения отношений и снятия санкций с РФ

Понедельник, 31 июля 2017, 18:02
Версия для печати Комментарии

США готовы отменить антироссийские санкции, если Россия откажется от действий, которые привели к введению ограничений.

Об этом вице-президент США Майк Пенс заявил в ходе визита в Эстонию, текст заявления опубликован на сайте Белого дома.

Пенс отметил, что США хотят иметь конструктивные отношения с Россией. Однако на прошлой недели Москва предприняла "решительный шаг по ограничению дипломатического присутствия США в своей стране".

"Президент Трамп дал понять: Америка готова к улучшению отношений с Россией. Но президент и Конгресс единственные в нашем послании: улучшение отношений и снятия санкций требуют от России отказа от действий, которые изначально стали причиной введения санкций", - заявил вице-президент США.

По словам Пенса, Трамп очень скоро подпишет закон, который укрепит и кодифицирует санкции Соединенных Штатов против России.

Вице-президент США Майк Пенс находится в Эстонии с двухдневным визитом. Кроме того, в Европе Пенс посещает Грузию и Черногорию.

Напомним, обе палаты Конгресса США поддержали законопроект "Противодействие противникам Америки через санкции". В нем важное место отведено поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, а также усилению санкций против РФ.

Чтобы законопроект стал законом, его должен подписать Дональд Трамп. В Белом доме подтверждают, что Трамп поставит под ним свою подпись.

В конце прошлой недели Россия объявила о санкциях против американских дипломатов. РФ требует у США до начала осени сократить число дипломатических сотрудников до 455 человек. Владимир Путин в воскресенье заявил, что речь идет о сокращении 755 сотрудников дипмиссии США.

Подробнее о принят Конгрессом санкционном законопроекте читайте в материале на сайте "ЄвроПравды": "Сенат подтвердил новый пакет санкций: что ждет Россию".

ЧИТАЙ ТАКЖЕ

powered by lun.ua

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
19:58
видео
Колонна бронетранспортеров США проехала четырьмя городами Грузии
19:34
Посольство США в России допустило снижение скорости выдачи виз россиянам
19:16
Польша продолжает вырубку Беловежской Пуще несмотря на решение суда ЕС
18:33
Посол Франции считает нынешнюю ситуацию на Донбассе очень тревожной
18:02
Пенс назвал условия для улучшения отношений и снятия санкций с РФ
17:54
Новый глава аппарата Белого дома принес присягу
17:38
Грибаускайте надеется, что Трамп подпишет новые санкции против России
17:38
Вице-премьер РФ намеренно пытался попасть в воздушное пространство Румынии - глава МИД
16:39
В МИД РФ вновь обвинили Польшу в открытой демонстрации русофобии
16:24
В Еврозоне уменьшается уровень безработицы, самый низкий - в Германии
Все новости
ПУБЛИКАЦИИ
Наталия Шевченко, для Европейской правды

Выборы во время революции: как президент Венесуэлы ведет страну к катастрофе

Власти Венесуэлы запретили проведение любых протестных мероприятий во время голосования, угрожая нарушителям заключением на срок от 5 до 10 лет. Однако голосование не прошло мирно. Известно об убийствах 15 человек, включая лидера молодежного крыла одной из оппозиционных партий.

Олег Павлюк, для Европейской правды

Вмешивалась ли Украина в американские выборы: обвинение, не ставшее скандалом

Нельзя сказать, что реакция МИД Украины на обвинения Дональда Трампа была активной, однако в данной ситуации это скорее позитив, чем негатив. Ведь ведущие американские СМИ сразу поддержали украинскую позицию...


АВТОРИЗАЦИЯ


ВОЙТИОТМЕНИТЬ
Забыли пароль?
Вы можете войти под своим акаунтом в социальных сетях:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Европейская правда, eurointegration.com.ua

Использование или перепечатка новостей возможна только со ссылкой
(для интернет-изданий - гиперссылкой) на Европейскую правду, http://www.eurointegration.com.ua/. Републикация полного текста статей, интервью и колонок - ЗАПРЕЩЕНА.

e-mail редакции: eupravda@gmail.com

Ассоциация Торговля Реформы Визы Совет Европы и Савченко Нато Новости ЕС Санкции
Новости Статьи Интервью Экспертное мнение Архив Кто мы? КОНКУРС ДЛЯ СМИ
  
  