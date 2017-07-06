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Німеччина побоюється, що США можуть почати торгову війну з Європою - Габріель

Четвер, 06 липня 2017, 09:59
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Німеччина стурбована тим, що президент США Дональд Трамп може почати торговельну війну з Європою.

Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Зігмар Габріель у четвер, напередодні саміту G20 у портовому місті Гамбург, повідомляє Reuters.

"Є речі, які викликають серйозне занепокоєння тим, що Сполучені Штати починають торговельну війну з Європою", - заявив Габріель на радіо, не вдаючись у деталі.

Він додав, що Берлін буде продовжувати шукати через діалог ситуацію, за якої Німеччина та США могли б співпрацювати.

Нагадаємо, 12-й саміт G20 у Гамбурзі відбудеться 7 та 8 липня 2017 року.

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