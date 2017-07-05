У Гамбурзі поліція водометами розігнала осіб, які блокували дороги за два дні до G20

Середа, 05 липня 2017, 10:18

У Німеччині поліція застосувала водомети, щоб розігнати кілька груп протестувальників за два дні до саміту G20 у Гамбурзі.

Про це повідомляє AFP.

За даними поліції та ЗМІ, спочатку поліція вигнала протестуючих, які встановили намети в парку в західному районі Альтона.

"Цей не був законний мітинг, а несанкціонований кемпінг", - сказав речник поліції.

Трохи пізніше, незадовго до півночі, поліція використала водомети та перцевий спрей для розгону мітингу кількох сотень людей, які почали блокувати дороги в різних місцях, зокрема в районі Санкт-Паулі.

У поліції повідомили, що один чоловік був затриманий. Під час сутичок також було травмовано чоловіка, який не був залучений до демонстрацій.

Нагадаємо, 12-й саміт G20 у Гамбурзі відбудеться 7 та 8 липня 2017 року.

У період саміту місто охоронятимуть мінімум 15 000 поліцейських та понад 4 000 федеральних поліцейських.