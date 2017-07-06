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Германия опасается, что США могут начать торговую войну с Европой – Габриэль

Четверг, 06 июля 2017, 09:59
Версия для печати Комментарии

Германия обеспокоена тем, что президент США Дональд Трамп может начать торговую войну с Европой.

Об этом заявил министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль в четверг, накануне саммита G20 в портовом городе Гамбург, сообщает Reuters.

"Есть вещи, которые вызывают серьезное беспокойство тем, что Соединенные Штаты начинают торговую войну с Европой", - заявил Габриэль на радио, не вдаваясь в детали.

Он добавил, что Берлин будет продолжать искать через диалог возможности, при которых Германия и США могли бы сотрудничать.

Напомним, 12-й саммит G20 в Гамбурге состоится 7 и 8 июля 2017 года.

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