Трамп і Дуда обговорили Україну

Четвер, 06 липня 2017, 11:40

Президент США Дональд Трамп та президент Польщі Анджей Дуда провели переговори у Варшаві, однією з тем перемовин президентів була ситуація в Україні.

Про це заявив президент Польщі під час спільної прес-конференції з Дональдом Трампом, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Президент Трамп підкреслив незмінність підтримки безпеки Польщі. І ми дякуємо за це", - сказав Анджей Дуда.

Дуда також підкреслив, що під час зустрічі обговорювалися економічні питання.

"Ми підняли питання постачання скрапленого газу. Маємо надію, що незабаром ми укладемо довгостроковий контракт на постачання такого газу зі США в Польщу", - додав Дуда.

На запитання про перспективу довгострокових контрактів Трамп відповів: "Нам достатньо 15 хвилин, щоб укласти цей контракт".

Коментуючи контракти щодо продажу комплексів Patriot, Дуда висловив надію, що вони будуть реалізовані якнайшвидше.

Нагадаємо, у середу вночі міністерства оборони Польщі та США підписали угоду про постачання американських комплексів протиракетної оборони Patriot.