Трамп назвав зустріч з Путіним приголомшливою

Президент США Дональд Трамп оцінив свою зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним як приголомшливу.
Про це він заявив у суботу в Гамбурзі під час зустрічі з прем’єром Британії Терезою Мей, повідомляє The Guardian.
За словами американського президента, зустріч з Володимиром Путіним, яка відбулася у п’ятницю, була "приголомшливою".
Як відомо, сама зустріч тривала понад дві години.
Під час неї була досягнута домовленість, щодо перемир’я на південному заході Сирії. Крім того, Путін і Трамп обговорили Україну. Також піднімалися питання втручання Росії у вибори в США.
Як зазначив після зустрічі держсекретар США Рекс Тіллерсон між двома лідерами спостерігалася "очевидна позитивна хімія".