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Трамп назвав зустріч з Путіним приголомшливою

Субота, 08 липня 2017, 11:08
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Президент США Дональд Трамп оцінив свою зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним як приголомшливу.

Про це він заявив у суботу в Гамбурзі під час зустрічі з прем’єром Британії Терезою Мей, повідомляє The Guardian.

За словами американського президента, зустріч з Володимиром Путіним, яка відбулася у п’ятницю, була "приголомшливою".

Як відомо, сама зустріч тривала понад дві години.

Під час неї була досягнута домовленість, щодо перемир’я на південному заході Сирії. Крім того, Путін і Трамп обговорили Україну. Також піднімалися питання втручання Росії у вибори в США.

Як зазначив після зустрічі держсекретар США Рекс Тіллерсон між двома лідерами спостерігалася "очевидна позитивна хімія".

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