Путін: Трамп на телебаченні сильно відрізняється від справжнього Трампа

Неділя, 09 липня 2017, 10:36

Президент Росії Володимир Путін сподівається на покращення російсько-американського співробітництва під час президенства Дональда Трампа.

Про це він сказав у субботу ввечері після завершення саміту G20, повідомляє AFP.

Путін зазначив, що американський президент у реальному житті "сильно відрізняється" від того, яким його можна побачити на телебаченні.

"Трамп, якого ви бачите на телебаченні, сильно відрізняється від справжнього Трампа. Він прекрасно розуміє, з ким він спілкується та швидко відповідає на запитання, я думаю, що особисті стосунки були встановлені", - сказав Путін.

Путін сказав, що позитивно ставиться до відновлення американсько-російських відносин, який погіршилися до рівня "холодної війни" за часів Барака Обами.

"Є всі підстави вважати, що ми зможемо принаймні частково відновити рівень співпраці, який нам потрібний. Я дуже сподіваюся (на поліпшення відносин), і мені здається, що певна основа для цього вже була створена ", - заявив Путін.

Президент РФ сказав, що, зокрема, адміністрація Трампа виявилася менш жорсткою у війні з Сирією, де Москва і Вашингтон допомагають протилежним сторонам.

"Мені здається, що позиція США (щодо Сирії) стала більш прагматичною. Є розуміння, що, об'єднавши зусилля, ми зможемо досягати багато", - сказав Путін.

Нагадаємо, Трамп оцінив свою зустріч з Путіним, яка тривала понад дві години, як приголомшливу.

Під час зустрічі була досягнута домовленість щодо перемир’я на південному заході Сирії. Крім того, Путін і Трамп обговорили Україну. Також піднімалися питання втручання Росії у вибори в США.