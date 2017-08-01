Знайти
АКТУАЛЬНО

Угода про ЗВТ між Україною і Канадою набула чинності

Скарамуччі пішов з посади директора з комунікацій Білого дому

Посольство США в Росії допустило зниження швидкості видачі віз росіянам

Пенс назвав умови для поліпшення відносин і зняття санкцій з РФ

Клімкін дав пораду Siemens: "потиснувши руку РФ, порахуйте свої пальці опісля"

Цього року понад 66 тис. українців попросили посвідки на проживання в Польщі






Останній німецький військовий літак залишив турецьку базу "Інджирлік"

Вівторок, 01 серпня 2017, 08:56
Версія для друку Коментарі

У понеділок з Туреччини до Німеччини прибув останній з п'яти розвідувальних літаків Tornado.

Про це повідомив речник міністерства оборони Німеччини, передає Deutsche Welle.

Німецькі розвідувальні літаки Tornado задіяні в місії міжнародної антитерористичної коаліції боротьби з "Ісламською державою" в Сирії та Іраку та донедавна здійснювали польоти з турецької військової бази. Однак у Берліні вирішили вивести контингент з близько 260 солдатів із Туреччини.

Причиною стала заборона німецьким парламентарям відвідувати солдат Бундесверу в "Інджирліку" з боку турецької влади. Цей крок Анкара мотивувала наданням у Німеччині притулку турецьким солдатам, які, як військові НАТО, були дислоковані на території ФРН. 

Контингент було вирішено передислокувати до Йорданії. Першим на тамтешню базу "Аль-Азрак" перекинули літак-заправник - він уже здійснює вильоти з нового місця дислокації. Утім, розвідувальні літаки Tornado перекинуть лише після проведення на йорданській базі відповідних підготовчих та будівельних робіт. 

У німецькому оборонному відомстві заявили, що, найімовірніше, це відбудеться не раніше жовтня поточного року. До того часу необхідне обладнання та оснащення потрібно буде доставити морем і повітрям до Йорданії.

Рішення про тимчасове переведення літаків до Німеччини було ухвалено з міркувань практичності. Задля безперервної участі в операціях проти ІДІЛ Берліну довелося б піти на "велетенські" матеріально-технічні витрати, зазначили в оборонному відомстві.

ЧИТАЙ ТАКОЖ

powered by lun.ua

ОСТАННІ НОВИНИ
09:39
В Афганістані вбито понад 2 500 військових за перші чотири місяці 2017 року
09:28
Литовські компанії могли порушити санкції проти РФ, МЗС звернулося в прокуратуру
09:08
Угода про ЗВТ між Україною і Канадою набула чинності
08:56
Останній німецький військовий літак залишив турецьку базу "Інджирлік"
08:46
В США заявили, що КНДР могла запустити ракету з підводного човна – CNN
08:32
Україна цього року закупить 700 тисяч тон вугілля у США
08:14
Скарамуччі пішов з посади директора з комунікацій Білого дому
19:58
відео
Колона бронетранспортерів США проїхала чотирма містами Грузії
19:34
Посольство США в Росії допустило зниження швидкості видачі віз росіянам
19:16
Польща продовжує вирубку Біловезької Пущі попри ухвалу суду ЄС
Усі новини
ПУБЛІКАЦІЇ
Наталія Шевченко, для Європейської правди

Вибори під час революції: як президент нафтової Венесуели веде країну до катастрофи

Влада Венесуели заборонила проведення будь-яких протестних заходів під час голосування, погрожуючи порушникам ув’язненням на термін від 5 до 10 років. Однак голосування не пройшло мирно. Наразі відомо про вбивства 15 осіб, включно з лідером молодіжного крила однієї з опозиційних партій.

Олег Павлюк, для Європейської правди

Чи втручалася Україна в американські вибори: звинувачення, що не стало скандалом

Не можна сказати, що відповідь МЗС України на звинувачення Дональда Трампа була активною, однак у даній ситуації це є швидше позитивом, ніж негативом. Адже провідні американські ЗМІ одразу стали на підтримку української позиції...


АВТОРИЗАЦІЯ


УВІЙТИВІДМІНИТИ
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Європейська правда, eurointegration.com.ua

Використання чи републікацію новин з сайту дозволено лише за умови посилання
(для інтернет-видань - гіперпосилання) на Європейську правду, http://www.eurointegration.com.ua/. Републікація повного тексту статей, інтерв'ю та колонок - ЗАБОРОНЕНА.

e-mail редакції: eupravda@gmail.com

Асоціація Торгівля Реформи Візи Рада Європи та Савченко Нато Новини ЄС Санкції
Новини Статті Інтерв'ю Експертна думка Архів Хто ми? КОНКУРС ДЛЯ ЗМІ
  
  