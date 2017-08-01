Останній німецький військовий літак залишив турецьку базу "Інджирлік"

Вівторок, 01 серпня 2017, 08:56

У понеділок з Туреччини до Німеччини прибув останній з п'яти розвідувальних літаків Tornado.

Про це повідомив речник міністерства оборони Німеччини, передає Deutsche Welle.

Німецькі розвідувальні літаки Tornado задіяні в місії міжнародної антитерористичної коаліції боротьби з "Ісламською державою" в Сирії та Іраку та донедавна здійснювали польоти з турецької військової бази. Однак у Берліні вирішили вивести контингент з близько 260 солдатів із Туреччини.

Причиною стала заборона німецьким парламентарям відвідувати солдат Бундесверу в "Інджирліку" з боку турецької влади. Цей крок Анкара мотивувала наданням у Німеччині притулку турецьким солдатам, які, як військові НАТО, були дислоковані на території ФРН.

Контингент було вирішено передислокувати до Йорданії. Першим на тамтешню базу "Аль-Азрак" перекинули літак-заправник - він уже здійснює вильоти з нового місця дислокації. Утім, розвідувальні літаки Tornado перекинуть лише після проведення на йорданській базі відповідних підготовчих та будівельних робіт.

У німецькому оборонному відомстві заявили, що, найімовірніше, це відбудеться не раніше жовтня поточного року. До того часу необхідне обладнання та оснащення потрібно буде доставити морем і повітрям до Йорданії.

Рішення про тимчасове переведення літаків до Німеччини було ухвалено з міркувань практичності. Задля безперервної участі в операціях проти ІДІЛ Берліну довелося б піти на "велетенські" матеріально-технічні витрати, зазначили в оборонному відомстві.