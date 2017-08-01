Последний немецкий военный самолет покинул турецкую базу "Инджирлик"

Вторник, 01 августа 2017, 08:56

В понедельник из Турции в Германию прибыл последний из пяти разведывательных самолетов Tornado.

Об этом сообщил представитель министерства обороны Германии, передает Deutsche Welle.

Немецкие разведывательные самолеты Tornado задействованы в миссии международной антитеррористической коалиции по борьбе с "Исламским государством" в Сирии и Ираке и до недавнего времени осуществляли полеты с турецкой военной базы. Однако в Берлине решили вывести контингент из около 260 солдат из Турции.

Причиной стал запрет немецким парламентариям посещать солдат Бундесвера в "Инджирлике" со стороны турецкой власти. Этот шаг Анкара мотивировала предоставлением в Германии убежища турецким солдатам, которые, как военные НАТО, были дислоцированы на территории ФРГ.

Контингент было решено передислоцировать в Иорданию. Первым на тамошнюю базу "Аль-Азрак" перебросили самолет-заправщик - он уже осуществляет вылеты из нового места дислокации. Впрочем, разведывательные самолеты Tornado перекинут только после проведения на иорданской базе соответствующих подготовительных и строительных работ.

В немецком оборонном ведомстве заявили, что, вероятнее всего, это произойдет не раньше октября текущего года. К тому времени необходимое оборудование и оснащение необходимо будет доставить морем и воздухом в Иорданию.

Решение о временном переводе самолетов в Германии было принято из соображений практичности. Для непрерывного участия в операциях против ИГИЛ Берлину пришлось бы пойти на "гигантские" материально-технические затраты, отметили в оборонном ведомстве.