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Литовські компанії могли порушити санкції проти РФ, МЗС звернулося в прокуратуру

Вівторок, 01 серпня 2017, 09:28
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МЗС Литви звернулося в Генпрокуратуру з приводу повідомлень у ЗМІ про ймовірне порушення литовськими підприємствами режиму санкцій у відношенні Росії.

Про це йдеться у повідомленні відомства.

"Литва послідовно виконує свої зобов'язання щодо втілення в життя обмежень, які слід застосовувати щодо імпорту товарів кримського або севастопольського походження в Євросоюз у відповідь на незаконну анексію Криму і Севастополя. По думку МЗС, фізичні та юридичні особи Литви та інших держав ЄС повинні беззастережно дотримуватися оголошених ЄС санкцій, а за їх порушення особи можуть бути притягнуті до адміністративної або кримінальної відповідальності ", - заявили у відомстві.

Як стверджує міністерство, питання того, чи порушило конкретне підприємство встановлені правовими актами ЄС санкції, вирішують правоохоронні органи і суди, керуючись правовими актами ЄС та Литви.

"Литва твердо підтримує незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Ми дотримуємося жорсткої і принципової позиції з приводу агресії Росії проти України і в питанні про незаконну анексію Криму", - йдеться в заяві МЗС.

Ділова газета Verslo zinios минулого тижня писала, що через санкції, які застосовуються до Росії зазнають труднощів і кілька литовських компаній, які розвивали діяльність в Криму. Згадуються одна з найбільших в Литві компаній з розвитку нерухомості Hanner, контрольоване Вітаутасом Лаурутісом і Паневезького компанією Pluosto linija зареєстроване в Криму підприємство Pluosto linija, а також контрольована Раймондасом Туменасом компанія BT Invest.

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