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Невідомий влаштував стрілянину у Стокгольмі, є загиблий

Вівторок, 15 серпня 2017, 19:53
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На півдні Стокгольма невідомий відкрив вогонь і поранив двох людей.

Про це повідомляє видання Svenska Dagbladet.

Поліція отримала повідомлення очевидців про стрілянину в районі площі Остберг близько 15.00 за місцевим часом.

Правоохоронці, що прибули на місце події, знайшли там двох людей з вогнепальними пораненнями, яких одразу відвезли до лікарні.

Однак у лікарні один поранений помер, другий – у важкому стані.

Поліція проводить пошуки нападника. Повідомляється, що він був у масці і втік на автомобілі Toyota.

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