Brexit: Британія хоче зберегти прозорий кордон з Ірландією

Середа, 16 серпня 2017, 09:34

Кордон між Республікою Ірландія та Північною Ірландією має залишатися прозорим без будь-яких прикордонних постів після виходу Великої Британії зі складу Євросоюзу.

Такої позиції дотримується британський уряд, повідомляє ВВС.

Лондон у середу має офіційно оприлюднити свої пропозиції щодо кордону, які будуть обговорюватися з ЄС.

Північна Ірландія є єдиною частиною Британії, яка матиме сухопутний кордон з державою-членом ЄС після Brexit.

Близько 30 тисяч людей щодня перетинають кордон довжиною 500 кілометрів без митних або імміграційних перевірок.

У підготовленому документі зазначається, що британський уряд не хоче бачити будь-якої фізичної інфраструктури на ірландському кордоні, в тому числі прикордонних постів.

Уряд стверджує, що запропоновані ним у вівторок нові митні механізми дозволять зберегти вільний потік товарів.

Британія та Ірландія неодноразово заявляли про своє небажання встановлювати прикордонний контроль, але ситуація ускладнена тим, що Лондон має намір залишити митний союз ЄС.