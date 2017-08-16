Brexit: Британия хочет сохранить прозрачную границу с Ирландией

Среда, 16 августа 2017, 09:34

Граница между Республикой Ирландия и Северной Ирландией должна оставаться прозрачной без каких-либо пограничных постов после выхода Великобритании из состава Евросоюза.

Такой позиции придерживается британское правительство, сообщает ВВС.

Правительство в среду должно официально обнародовать свои предложения относительно границы, которые будут обсуждаться с ЕС.

Северная Ирландия является единственной частью Британии, у которой будет сухопутная граница с государством-членом ЕС после Brexit.

Около 30 тысяч человек ежедневно пересекают границу протяженностью 500 км без таможенных или иммиграционных проверок.

В подготовленном документе отмечается, что британское правительство не хочет видеть никакой физической инфраструктуры на ирландской границе, в том числе пограничных постов.

Правительство утверждает, что предложенные им во вторник новые таможенные механизмы позволят сохранить свободный поток товаров.

Великобритания и Ирландия неоднократно заявляли о своем нежелании устанавливать пограничный контроль, но ситуация осложняется тем, что Лондон намерен покинуть таможенный союз ЕС.