В результаті нападу у фінському Турку загинули двоє осіб, вісім – поранені

П'ятниця, 18 серпня 2017, 19:23

В результаті нападу з ножем на перехожих у центрі фінського міста Турку загинули двоє людей, ще вісім поранені.

Про це заявили глава МВС Фінляндії Паула Рісікко і глава фінської поліції Сеппо Колемайнен на прес-конференції, повідомляє Helsingin Sanomat.

Напад вчинив молодий чоловік, особу якого поки не з’ясували. Поліція затримала його, поранивши в ногу.

Затриманий наразі є єдиним підозрюваним у справі, поліція з’ясовує, чи мав він спільників.

В результаті нападу одна людина померла на місці, дев’ятеро отримали поранення. Однак один з поранених пізніше помер у лікарні.

Поліція поки не коментує, чи йдеться про тероризм.