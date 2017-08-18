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В результаті нападу у фінському Турку загинули двоє осіб, вісім – поранені

П'ятниця, 18 серпня 2017, 19:23
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В результаті нападу з ножем на перехожих у центрі фінського міста Турку загинули двоє людей, ще вісім поранені.

Про це заявили глава МВС Фінляндії Паула Рісікко і глава фінської поліції Сеппо Колемайнен на прес-конференції, повідомляє Helsingin Sanomat.

Напад вчинив молодий чоловік, особу якого поки не з’ясували. Поліція затримала його, поранивши в ногу.  

Затриманий наразі є єдиним підозрюваним у справі, поліція з’ясовує, чи мав він спільників.

В результаті нападу одна людина померла на місці, дев’ятеро отримали поранення. Однак один з поранених пізніше помер у лікарні.

Поліція поки не коментує, чи йдеться про тероризм.

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