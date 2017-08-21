Меркель: Туреччина зловживає своїм членством в міжнародних організаціях

Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що Туреччина зловживає своїм членством у міжнародних організаціях, зокрема, в Інтерполі.
Про це повідомляє Deutsche Welle.
Меркель заявила про це у зв'язку з тим, що Анкара з допомогою Інтерполу домоглася затримання в Іспанії німецького письменника Догана Акханли.
Письменника випустили на свободу тільки після телефонної розмови глав МЗС Німеччини та Іспанії.
"Міжнародні організації не повинні використовуватися в цих цілях", - підкреслила Меркель.
Сам Акханли вважає, що приводом для затримання стала інформація, що в його творах міститься критика турецького суспільства і держави.
Напередодні суд Мадрида звільнив письменника. Як випливає з постанови суду, у Туреччині є 40 днів, щоб обґрунтувати вимогу про екстрадицію Акханли.