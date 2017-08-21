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Меркель: Туреччина зловживає своїм членством в міжнародних організаціях

Понеділок, 21 серпня 2017, 08:34
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Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що Туреччина зловживає своїм членством у міжнародних організаціях, зокрема, в Інтерполі.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Меркель заявила про це у зв'язку з тим, що Анкара з допомогою Інтерполу домоглася затримання в Іспанії німецького письменника Догана Акханли.

Письменника випустили на свободу тільки після телефонної розмови глав МЗС Німеччини та Іспанії.

"Міжнародні організації не повинні використовуватися в цих цілях", - підкреслила Меркель.

Сам Акханли вважає, що приводом для затримання стала інформація, що в його творах міститься критика турецького суспільства і держави.

Напередодні суд Мадрида звільнив письменника. Як випливає з постанови суду, у Туреччині є 40 днів, щоб обґрунтувати вимогу про екстрадицію Акханли.

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