Меркель: Турция злоупотребляет своим членством в международных организациях

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Турция злоупотребляет своим членством в международных организациях, в частности, в Интерполе.
Об этом сообщает Deutsche Welle.
Меркель заявила об этом в связи с тем, что Анкара с помощью Интерпола добилась задержания в Испании немецкого писателя Догану Акханлы.
Писателя выпустили на свободу только после телефонного разговора глав МИД Германии и Испании.
"Международные организации не должны использоваться в этих целях", - подчеркнула Меркель.
Сам Акханлы считает, что поводом для задержания стала информация, что в его произведениях содержится критика турецкого общества и государства.
Накануне суд Мадрида освободил писателя. Как следует из постановления суда, в Турции есть 40 дней, чтобы обосновать требование об экстрадиции Акханлы.