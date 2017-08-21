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Меркель: Турция злоупотребляет своим членством в международных организациях

Понедельник, 21 августа 2017, 08:34
Версия для печати Комментарии

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Турция злоупотребляет своим членством в международных организациях, в частности, в Интерполе.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Меркель заявила об этом в связи с тем, что Анкара с помощью Интерпола добилась задержания в Испании немецкого писателя Догану Акханлы.

Писателя выпустили на свободу только после телефонного разговора глав МИД Германии и Испании.

"Международные организации не должны использоваться в этих целях", - подчеркнула Меркель.

Сам Акханлы считает, что поводом для задержания стала информация, что в его произведениях содержится критика турецкого общества и государства.

Накануне суд Мадрида освободил писателя. Как следует из постановления суда, в Турции есть 40 дней, чтобы обосновать требование об экстрадиции Акханлы.

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