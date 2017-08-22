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Трамп схвалив відправку ще 4 тисяч військових до Афганістану – ЗМІ

Вівторок, 22 серпня 2017, 09:34
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Президент США Дональд Трамп схвалив відправку до Афганістану ще 4 тисяч американських військовослужбовців.

Про це повідомляє Fox News з посиланням на джерело в адміністрації президента США.

Відповідний указ президент США підписав незадовго до свого виступу, в якому він виклав про нову стратегію щодо Афганістану, якою передбачене збільшення присутності США у цій країні.

Зараз кількість військових США в Авганістані складає 8400 осіб.

Цього року США вже наростили кількість авіа ударів в Афганістані – з січня по липень було завдано 1984 удари, що майже втричі більше ніж в аналогічний період минулого року.

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