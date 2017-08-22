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Трамп одобрил отправку еще 4 тысяч военных в Афганистан – СМИ

Вторник, 22 августа 2017, 09:34
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Президент США Дональд Трамп одобрил отправку в Афганистан еще 4 тысячи американских военнослужащих.

Об этом сообщает Fox News со ссылкой на источник в администрации президента США.

Соответствующий указ президент США подписал незадолго до своего выступления, в котором он изложил новую стратегию по Афганистану, которой предусмотрено увеличение присутствия США в этой стране.

Сейчас количество военных США в Авганістані составляет 8400 человек.

В этом году США уже нарастили количество авиа ударов в Афганистане – с января по июль был нанесен 1984 удары, что почти втрое больше чем в аналогичный период прошлого года.

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