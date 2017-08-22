Єврокомісар Ган закликав ЄС до нової політики щодо Туреччини

Вівторок, 22 серпня 2017, 13:09

Єврокомісар з питань розширення і політики сусідства Йоганнес Ган закликав до зміни курсу ЄС у питанні про приєднання Туреччини.

Про це він сказав в коментарі німецькому виданню Sueddeutsche Zeitung.

Заява Гана стала реакцією на слова турецького президента Реджепа Тайіпа Ердогана, який закликав турків, які проживають в Німеччині, не голосувати за дві правлячі партії на виборах до Бундестагу.

"Я вважаю, що настав час для держав-членів обговорити стратегічні наслідки такої поведінки. Знизування плечима – це не політична стратегія в довгостроковій перспективі", - сказав Ган.

Він зазначив, що Ердоган втручається у виборчу кампанію Бундестагу, а також нагадав про вимогу Анкари щодо екстрадиції німецько-турецького автора Догана Аханлі, затриманого в Іспанії.

"Втручання президента Ердогана в національну виборчу кампанію, а також прохання про видачу нібито політичних опонентів є неприйнятними", - сказав єврокомісар.

Нагадаємо, Європейський парламент 6 липня схвалив резолюцію із закликом призупинити переговори щодо членства Туреччини в Європейському союзі, якщо Анкара продовжить впроваджувати конституційні зміни, схвалені на референдумі у квітні цього року.

Анкара відкидає і не визнає резолюцію Європарламенту, заявляючи, що той саботує відносини Туреччини та ЄС.