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Британія хоче вийти з-під юрисдикції Європейського суду після Brexit

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Британія хоче вийти з-під юрисдикції Європейського суду після Brexit

Середа, 23 серпня 2017, 09:56
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Британський уряд у середу оприлюднить  свої пропозиції для переговорів з ЄС, згідно з якими країна не має знаходитися під юрисдикцією Європейського суду після Brexit.

Про це повідомляє Euractiv.

Проти Європейського суду виступають багато законодавців у правлячій консервативній партії, які кажуть, що він повільно відбирає владу у британських судів і парламенту.

Але для ЄС суд у Люксембурзі є остаточним арбітром законодавства ЄС і повинен захищати своїх громадян, навіть тих, які живуть у Великій Британії.

"Ми вже давно зрозуміли, що при виході з ЄС ми припинимо пряму юрисдикцію Суду ЄС у Великій Британії", - сказав один з британських урядовців.

У документі британський намагатиметься показати "приклади існуючих способів вирішення спорів у міжнародних угодах без Європейського суду".

"У документі буде досліджуватись безліч прецедентів ... щоб продемонструвати, що є нормальним для ЄС досягати угод з третіми країнами, без того, щоб Європейський суд з прав людини не мав прямої юрисдикції над ними", - зазначив співрозмовник.

Третій раунд переговорів Британія-ЄС відбудеться наступного тижня у Брюсселі.

Нагадаємо, Брюссель відмовляється обговорювати з Лондоном майбутні домовленості щодо торгівлі, поки не будуть врегульовані питання прав громадян, виплат Британії за Brexit та кордону з Північною Ірландією.

Минулого тижня лідери ЄС підтвердили цю позицію після того, як Лондон запропонував створити "тимчасовий митний союз" після Brexit.

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