Британия хочет выйти из-под юрисдикции Европейского суда после Brexit

Среда, 23 августа 2017, 09:56

Британское правительство в среду обнародует свои предложения для переговоров с ЕС, согласно которым страна не должна находиться под юрисдикцией Европейского суда после Brexit.

Об этом сообщает Euractiv.

Против Европейского суда выступают многие законодатели в правящей консервативной партии, которые говорят, что он медленно отбирает власть в британских судов и парламента.

Но для ЕС суд в Люксембурге является окончательным арбитром законодательства ЕС и должен защищать своих граждан, даже тех, которые живут в Великобритании.

"Мы уже давно поняли, что при выходе из ЕС мы прекратим прямую юрисдикцию Суда ЕС в Великобритании", - сказал один из британских чиновников.

В документе британцы будут пытаться показать "примеры существующих способов разрешения споров в международных соглашений без Европейского суда".

"В документе будет исследоваться множество прецедентов... чтобы продемонстрировать, что является нормальным для ЕС достигать соглашений с третьими странами, без того, чтобы Европейский суд по правам человека не имел прямой юрисдикции над ними", - отметил собеседник.

Третий раунд переговоров Великобритания-ЕС состоится на следующей неделе в Брюсселе.

Напомним, Брюссель отказывается обсуждать с Лондоном будущие договоренности о торговле, пока не будут урегулированы вопросы прав граждан, выплат Британии за Brexit и границы с Северной Ирландией.

На прошлой неделе лидеры ЕС подтвердили эту позицию после того, как Лондон предложил создать "временный таможенный союз" после Brexit.